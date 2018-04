Americano goleia pela Copa do Brasil Quatro jogos abriram a Copa do Brasil de 2002, nesta quarta-feira. O Americano foi o destaque da rodada, ao vencer o Joinville, por 3 a 0, em Campos. O time carioca, agora, pode até perder por 2 a 0 no jogo de volta. Em Curitiba, o Coritiba venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, podendo empatar no segundo jogo, em Campinas. O veterano Evair marcou os dois gols do time da casa, um deles de pênalti, ainda no primeiro tempo. O garoto Jean diminuiu na etapa final. Em Belo Horizonte, o América perdeu para o Guarani, por 2 a 1, no Estádio Independência. O Coelho saiu na frente com Renaldo, no primeiro tempo, mas permitiu a reação do time campineiro que empatou com Edu Dracena, cobrando pênalti, e Dudu. O Guarani, agora, pode perder até por 1 a 0, em Campinas, no jogo de volta. Em Belém, Remo e Náutico empataram, por 2 a 2, num jogo cheio de alternativas. O Náutico, agora, joga por um empate de um gol, em Recife para chegar à segunda fase da Copa do Brasil, que reúne 64 times e cujo campeão será indicado para disputar a Copa Libertadores da América em 2003.