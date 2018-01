Americano leva boa fase para Ipatinga Embalado pela classificação à final da Taça Guanabara, o Americano estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, contra o Ipatinga, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Ipatingão, com a esperança de repetir as boas atuações da competição estadual. O entusiasmo, no entanto, contrasta com a preocupação com a decisão de domingo, contra o Volta Redonda. O fato de atuar nesta quarta-feira, enquanto o Volta Redonda descansa, foi um motivo de preocupação para o técnico do Americano, Rubens Filho. Mesmo assim, ele optou por escalar todos os titulares em Ipatinga. "Agora é o momento de não pensar na decisão de domingo, no Volta Redonda. Isso vamos ver depois de enfrentarmos o Ipatinga", afirmou o meia Índio.