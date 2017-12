Americano na dúvida sobre esquema O técnico Válter Ferreira ainda não sabe com qual formação o Americano entrará em campo para enfrentar o Gama no próximo final de semana, na cidade carioca de Campos dos Goytacazes, pela fase final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com a suspensão dos volantes Índio e Hernandez, ambos por expulsão nos últimos dois jogos, o time carioca poderá apresentar também mudanças táticas, abandonando temporariamente o esquema 4-4-2 e optando pelo 3-5-2. Nesta quarta-feira, o Americano realizou o primeiro treino da semana e, por enquanto, Ferreira apenas estudou as opções táticas de que dispõe. A definição do time titular do alvinegro só deverá acontecer na sexta-feira. Absolvido - Em julgamento realizado na terça-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, o técnico Reinaldo Gueldini,do Gama-DF, foi absolvido da acusação de ofender o árbitro Djalma Beltrami na derrota para o União Barba rense, em Santa Bárbara do Oeste.