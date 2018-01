Americano não se abala com a derrota Após a derrota em Minas para o Ipatinga, na estréia na Copa do Brasil, o Americano foi nesta quinta-feira para Araruama, no Rio, onde ficará até sábado para se preparar para a decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, domingo, contra o Volta Redonda. O técnico Rubens Filho assegurou que a derrota na Copa do Brasil não afetará o rendimento do time no Carioca. De acordo com ele, o grupo tem maturidade para superar este tipo de problema. "Estamos tranqüilos. O time não se abalou e vamos com força máxima em busca do nosso objetivo: o título da Taça Guanabara", afirmou o técnico do Americano. Árbitro - A Federação Estadual do Rio de Janeiro (Ferj) realizou nesta quinta-feira o sorteio da arbitragem para a decisão da Taça Guanabara e o escolhido foi Luiz Antonio Silva Santos.