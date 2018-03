Americano perde e Vasco é o campeão Com a derrota do Americano para o Botafogo, por 1 a 0, esta noite, no Maracanã, pela penúltima rodada do returno do Campeonato Carioca, o Vasco conquistou antecipadamente o título da Taça Rio. Por somar 26 pontos, a equipe vascaína, que goleou o América por 5 a 0 neste sábado, não pode mais ser alcançada. Com isso, Flamengo, que conquistou o primeiro turno (Taça Guanabara), e o Vasco decidirão quem será o campeão estadual de 2001. Na decisão do Campeonato Carioca, o Vasco irá enfrentar o Flamengo com a vantagem de poder jogar por dois resultados iguais. As duas partidas finais estão programadas para acontecer nos dias 20 e 27, no Maracanã. Como precisava da vitória para continuar na disputa pelo título do returno, o Americano procurou atacar o Botafogo desde o início da partida. O atacante Luciano Vianna, além dos meias Januário e Wedderson, desperdiçaram boas oportunidades de gol. Do outro lado, o técnico do Botafogo, Dé, escalou um time cheio de novatos, formado por vários jogadores revelados no próprio clube. O plano era tentar vencer e se recuperar da humilhante goleada (7 a 0) sofrida para o Vasco, na 9ª rodada. Essas modificações feitas pelo técnico Dé aumentaram o rendimento do Botafogo. Tanto que, aos 44 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Leandro Eugênio chutou de perna esquerda e marcou o único gol do jogo. Na segunda etapa, o técnico do Americano, Luíz Antônio Zaluar, realizou algumas alterações na equipe. Artilheiro do time de Campos na competição, com 7 gols, Luciano Vianna foi substituído por Gílson. No lugar do meia Ronaldo entrou Flavinho. As mudanças não deram muito resultado e o Botafogo ainda teve chances de ampliar. Os outros jogos disputados neste sábado, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Carioca, foram: Vasco 5 x 0 América e Olaria 5 x 2 Madureira. Neste domingo, Flamengo e Fluminense fazem, no Maracanã, o clássico da rodada. Mas o jogo não terá influência na classificação do returno, pois o título do Vasco já está garantido.