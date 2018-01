Americano pode até perder de 2 em SC A vantagem de poder perder por até dois gols de diferença, que ainda assim estarão classificados à próxima fase da Copa do Brasil, deixou os jogadores do Americano tranqüilos para a segunda partida contra o Joinville, nesta quarta-feira, às 20h30, em Santa Catarina. No primeiro confronto, a equipe carioca venceu por 3 a 0. Para conseguir seu objetivo, o técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar realizou algumas mudanças na equipe. O zagueiro Marcão, o volante Januário e o atacante Camilo, cederam suas vagas de titulares para Max, Marquinhos e Andrezinho, respectivamente. "A única opção para eles é nos atacar o tempo todo. Por isso, teremos que usar a inteligência para sair no contra-ataque com força total e conseguir os gols", disse Zaluar. "Acredito que se saírmos na frente do placar, daremos um grande passo para a classificação."