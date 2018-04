Americano se reforça com Camilo O Americano anunciou hoje a contratação do meia Camilo, ex-Flamengo. O jogador já atuou pela equipe de Campos, no ano passado, e se apresenta amanhã ao clube, depois de assinar um contrato de empréstimo, por seis meses. O técnico da equipe Luís Antônio Zaluar festejou o novo reforço. "É um bom jogador e certamente será mais uma boa opção para as competições que começarão", disse o treinador. O Americano estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Botafogo, no dia 20. Bangu - O técnico do Bangu, Miguel Ferreira, disse que o time está pronto para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Guarani, dia 20, em Campinas. O treinador enfatizou que a equipe seguirá treinando em Moça Bonita, depois de ter retornado da pré-temporada em São Lourenço, em Minas Gerais. A diretoria do Bangu ainda tenta reforçar a equipe. Miguel Ferreira solicitou aos dirigentes a contratação de um lateral-direito, um zagueiro, além de um atacante. América - Com poucos recursos financeiros, o América está realizando sua pré-temporada no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na zona norte, que pertence à Marinha. O técnico Mário Marques está empolgado com o time, principalmente, com os novos reforços, como o meia Murilo, ex-Corinthians, e o lateral-direito Andrei, ex- São Paulo. Os treinamentos no Cefan estão servindo para Mário Marques analisar alguns jogadores. Alguns não passaram no teste e foram dispensados. Dentre eles estão os meias Buiú e Adriano, além do volante Humberto. O América estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Santos, no domingo.