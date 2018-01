Americano sonha com título do returno Para os que acreditavam que a ascensão do time era provisória, o Americano se tornou, depois da rodada do fim de semana, um real candidato ao título do segundo turno do Campeonato Carioca. Líder do returno, o time de Campos tem adversários mais fracos que os seus diretos - Vasco e Fluminense, que dividem a segunda posição. Para Romário, o fato de o Americano estar na frente é uma prova do "baixo nível" do Carioca. O técnico Luís Antônio Zaluar não dá importância a descrença geral e passou a sonhar com o título do returno, que o levará à final do Carioca. Chega que a afirmar que não está torcendo por tropeços dos times grandes porque acredita que basta ao Americano vencer os seus jogos. Desta forma, pretende levar o seu elenco, que tem média salarial de R$ 400, superar adversários poderosos. Para isso, o treinador aumentou as cobranças de empenho aos seus jogadores. Nesta segunda-feira, o time de Campos treinou forte e, na terça-feira, trabalhará em dois períodos. Na quarta-feira, o treinador realiza o primeiro coletivo, com uma equipe que já está definida. Assim, Zaluar espera aproveitar a vantagem de ter uma semana inteira para treinar, fato raro para os rivais.