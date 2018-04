Americano tenta apagar má impressão O Americano tenta apagar a má impressão deixada por causa dos sucessivos vexames nas duas primeiras rodadas do Torneiro Rio-São Paulo, contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos. A ausência do principal atacante da equipe paulista, Washington, que está na seleção brasileira, animou os jogadores do clube carioca. Apesar da motivação, o Americano terá um desfalque importante para a partida. O atacante Luciano Viana está contundido e, no seu lugar, entra Jack Jones. O técnico da equipe carioca Luís Antônio Zaluar tem uma dúvida para escalar o time. O jovem Andrinho, que agradou ao treinador no confronto contra o Volta Redonda, no último domingo, pelo Campeonato Carioca, pode atuar como titular no lugar de Felipe. A esperança de gols do Americano é o jovem atacante Andrezinho, de 22 anos, que ganhou a vaga de titular com a saída de Willian, que teve o contrato rescindido, após receber uma proposta do futebol peruano. O jogador foi revelado pelo Corinthians, é dono do passe e mostrou que conhece o adversário. "Eles jogam juntos há bastante tempo. Mas o esquema é em função do Washington e, como ele não joga, poderão se perder um pouco", afirmou o atleta. "É aí que teremos que nos impor."