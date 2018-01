Americano torce contra o Vasco Líder do returno do Campeonato Carioca, o Americano torce por um resultado negativo do Vasco, que tem um jogo a menos, contra o Bangu, na quinta-feira. O time de Campos lidera com 19 pontos, dois a mais do que o Vasco. Para o técnico Luiz Antônio Zaluar, o segredo do sucesso do Americano está na disposição com que os jogadores estão se empenhando. "Aqui cada um faz a sua parte. Dou o máximo de mim como treinador e os jogadores fazem o mesmo dentro de campo", disse o treinador. O artilheiro do time, Luciano Vianna, que já marcou sete gols, preferiu lembrar a importância da campanha feita pela equipe. "Estamos conseguindo levar o nome de Campos para todo o mundo, já que jornais de vários países dão resultados do Campeonato Carioca. Além disso, devolvemos a auto-estima da população", afirmou. No domingo, o Americano enfrenta o Bangu, pela 9ª rodada do returno e, apesar de a partida ser no campo adversário, todos os jogadores só pensam na vitória. Após cumprir suspensão automática, o meia Ronaldo retorna à equipe.