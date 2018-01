Americano, um pequeno bem poderoso Clubes pequenos do futebol brasileiro quase sempre reclamam de certa má vontade da arbitragem em jogos com grandes equipes. Certo? Mais ou menos. No Rio, existe um caso bem específico que demonstra o contrário. O Americano de Campos, time do presidente da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana, é a exceção. Muitos de seus jogos terminam em confusão, mesmo aqueles com clubes tradicionais, como Fluminense e Vasco. E aí surge a pergunta: o Americano vence por mérito próprio ou graças a um ?empurrãozinho? de árbitros e bandeirinhas? O ex-ídolo do Flamengo Zico já disse que não acredita mais na lisura do futebol carioca. Leia mais no O Estado de S. Paulo