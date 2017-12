Americano vai ao ataque em Campo Bom Único representante dos clubes considerados pequenos do Estado do Rio de Janeiro na Copa do Brasil, o Americano enfrentará amanhã o 15 de Novembro, às 20h30, no Estádio Sady Schmidt, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, com a obrigação de ser ofensivo. Explica-se: o time campista perdeu a partida de ida por 2 a 1, atuando em casa. Para se classificar à quarta-de-final da competição, o Americano terá de vencer com um saldo de dois ou mais gols. Ou então, obter uma vitória com diferença de três ou mais gols. Se o resultado for igual, a decisão da vaga será disputada nos pênaltis. E a tarefa não vai ser fácil: a marcação será acirrada, o estádio estará lotado e a o time campista sofrerá forte pressão da torcida adversária. Além disso, a equipe sulista eliminou da Copa do Brasil o Vasco, com uma vitória por 3 a 0, em São Januário. Na ocasião, Dauri foi o destaque da partida.