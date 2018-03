Americano vai pressionar 15 de Novembro Destaque no Campeonato Carioca, quando tirou a vaga do Botafogo nas semifinais dos dois turnos da competição, o Americano segue na disputa pelo título da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time de Campos enfrenta o 15 de Novembro-RS, às 20h30, no Estádio Godofredo Cruz. A equipe carioca espera conquistar uma vitória com uma boa diferença de gols para ter mais tranqüilidade na segunda partida. O técnico Heron Ferreira vai manter a formação que causou tanto sucesso no Carioca. De acordo com o treinador, o Americano tem boas chances de conquistar a vaga na próxima fase. Principalmente se os jogadores mantiverem a seriedade demonstrada durante o Carioca. E a esperança de gols estará novamente no atacante Luciano Viana. "Espero poder ajudar minha equipe a conquistar mais uma vitória."