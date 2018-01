Americano vence e elimina Botafogo O Botafogo foi eliminado da Taça Guanabara, primeiro turno do Campenato Carioca, ao perder do Americano por 1 a 0, neste domingo, em Campos. Agora, o time da capital vai concentrar as atenções no Torneio Rio-São Paulo, no qual está na segunda fase. Com o resultado, o Americano garantiu classificação às semifinais no Grupo A, juntamente com o líder Flamengo. Desde o início, o Botafogo apresentou o mesmo futebol sonolento e com falta de critiavidade, que o caracterizou no Carioca. Demonstrando mais disposição, o Americano se aproveitava das falhas da zaga adversária e tinha seguidas chances de gols. Os erros da defesa do Botafogo acabaram levando o time de Campos a abrir o placar. Aos 20 minutos, Rondinelli bateu falta de longa distância, a zaga e o goleiro Wágner se confundiram, e a bola entrou. Em outra cobrança, Rondinelli quase aumentou, ao chutar com força na trave. Para piorar, antes do fim da primeira etapa, o zagueiro Dênis foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, em falta sobre Marcelo Carioca. Após discutir com o juiz, o técnico Sebastião Lazaroni também foi expulso. No segundo tempo, o Botafogo não melhorou e o Americano recuou, o que tornou o jogo monótono. Nas poucas chances de gol, os atacantes dos dois times não foram eficientes nas conlusões, especialmente Marcelo Carioca e Zé Carlos. Assim, o Botafogo encerrou a sua participação da Taça Guanabara de forma melancólica, assim como começou.