Americano vence e lidera o Carioca O Americano abriu três pontos de vantagem na liderança do segundo turno do Campeonato Carioca ao vencer o América por 3 a 2, nesta sábado à noite, em Edson Passos. O time de Campos tem 16 pontos, três a mais do que Vasco e Fluminense, que se enfrentam nesse domingo, e Flamengo, que venceu o Olaria. Os gols do Americano foram marcados por Pelica, Marcelo Carioca e o zagueiro Leonardo (do América), contra. Descontaram para o América Tiano e Fabinho. Ainda pela 7ª rodada do returno, em partida antecipada de domingo, o Friburguense venceu o Bangu por 3 a 1, no Estádio Proletário.