Americano vence Fluminense por 2 a 0 Com uma atuação surpreendente, o Americano derrotou o Fluminense, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Campos, pela segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time de Campos assumiu a liderança do grupo B, com seis pontos, e, o Tricolor, a terceira posição, com três. Aos 25 segundos do primeiro tempo, o Americano deu uma demonstração ao Fluminense de como seria a partida, quando o atacante Marco Antonio aproveitou uma falha da zaga tricolor, mas errou o chute. A partir daí, o que se viu foi um massacre ofensivo do time campista. Perdido em campo, o Fluminense aceitou passivamente a marcação imposta pelo Americano. O primeiro gol foi marcado aos 25 minutos. O meia Butti fez bela jogada pela direita, driblou o lateral tricolor Leandro Eugênio e cruzou a bola para Marco Antonio, de cabeça, abrir o placar. Nem mesmo a desvantagem no marcador e os gritos de "olé" da torcida adversária foram capazes de quebrar a apatia dos jogadores do Fluminense. Nervosos e sem técnica para anular o Americano, o Fluminense passou a abusar do direito de cometer faltas. Aos 33 minutos, o Tricolor perdeu Leandro Eugênio, expulso por derrubar o atacante Flávio Santos. No segundo tempo, o Fluminense continuou a cometer os mesmo erros da etapa inicial, enquanto o Americano manteve seu ritmo. O resultado desastroso para o Tricolor se consolidou aos 15 minutos, com o gol que da vitória do time de campos. Em uma cobrança de falta da entrada da área, Flávio Santos fez o segundo e último gol do confronto.