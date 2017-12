Americano vence Limoeiro na Série C O Americano-RJ venceu o Limoeiro-CE por 1 a 0, neste domingo à tarde, em Campos, e continua com chances de brigar pelo acesso na Série C do Brasileiro. O time carioca está em terceiro lugar no quadrangular final, com três pontos, enquanto o Limoeiro, sem nenhum ponto, está praticamente eliminado. A vitória marcou também a estréia do técnico Válter Ferreira, que substituiu a Toninho Andrade no Americano. Precisando vencer, Americano e Limoeiro começaram o jogo partindo para o ataque. Logo aos três minutos, Léo Santos, após cobrança de escanteio, acertou uma cabeçada que só não abriu o placar para o time da casa devido a boa intervenção de Marleudo. Do outro lado, o Limoeiro respondeu aos 11 minutos, em um chute rasteiro de fora da área que raspou o travessão. Com mais domínio do meio-campo, o Americano teve mais uma boa chance de fazer o primeiro aos 32 minutos. Amaral fez lançamento da direita, o zagueiro Welson falhou e sobrou para Leo Santos, mas, mais uma vez, o goleiro Marleudo levou a melhor. O Limoeiro chegou perto aos 40 minutos. Reginaldo fez jogada em velocidade pela esquerda e deixou para Paloma. Sozinho, o atacante deu um corte em Erivelton, mas, na hora de concluir, chutou na trave. Aos 47 minutos, porém, saiu o gol do Americano, após cruzamento de Carlinhos. A defesa deixou Washington cabecear sozinho para marcar. O técnico Oliveira Canindé resolveu arriscar e tirou o zagueiro Eduardo para colocar em campo o habilidoso meia Lekinha. Aos 8 minutos, Lekinha fez boa jogada e driblou dois jogadores do Americano, até sofrer falta de Índio, que acabou expulso. Mesmo com a vantagem numérica, o Limoeiro não conseguiu chegar ao empate. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, desta vez em Fortaleza.