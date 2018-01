Americano vence o Fluminense: 3 a 1 O Fluminense perdeu neste sábado pela primeira vez para um time pequeno no segundo turno do Campeonato Estadual. O Tricolor foi derrotado pelo Americano, por 3 a 1, no Estádio Godofredo Cruz. Com o resultado, a equipe de Campos mantém as chances de também ganhar o returno, já que o time foi o campeão da Taça Guanabara. Aos 14 minutos, o atacante Washington abriu o placar para o Americano. Aos 46 minutos, o volante Marcão empatou a partida. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o atacante Marco Túlio desempatou o jogo. Aos 20 minutos, o mesmo Marco Túlio voltou a marcar e garantiu a vitória do Americano, que chegou aos 48 pontos, em 20 partidas, somando-se os dois turnos. Já o Fluminense está com 24 pontos, em 18 jogos, e caiu da sexta para a sétima colocação.