Américas querem organizar torneio Unidos pela primeira vez numa mesma competição, os quatro principais Américas do Brasil (de São José do Rio Preto, Minas, Natal e Rio de Janeiro) podem organizar um novo torneio em 2005: o nome ainda não foi definido. Poderia ser a ?Copa dos Américas?. O quarteto disputará a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem e quer ocupar o excesso de datas vagas do calendário para manter suas equipes em atividade. O projeto deve ser viabilizado a partir de iniciativa do América de São José do Rio Preto. "Ofereço o estádio do meu clube (Teixeirão) para a competição. Temos capacidade de 37 mil torcedores. Se tiver o aval dos meus colegas dos demais Américas, começo a buscar parcerias, um patrocinador", disse Joacir Antonio Lopes, presidente do clube paulista e maior entusiasta da idéia. "Eu já fui entrevistado uma vez sobre isso. Vejo com muita simpatia essa possibilidade. O América-MG dá seu apoio imediato ao torneio. Quem sabe não conseguimos incluir no projeto os Américas mais ricos, como o do México, por exemplo. E se o América de Cáli vier, vai ser bom também ", comentou o presidente do clube mineiro, Afonso Celso Raso, ainda abatido com os resultados do fim de semana da Série B do Brasileiro: tanto o América-MG, cujo o símbolo é o coelho, como o América-RN, foram rebaixados para a Série C. Para o América do Rio, uma eventual Copa dos Américas é viável e interessante. "Se a idéia vingar, estamos dentro", afirmou Reginaldo Mathias, presidente da agremiação carioca, que está completando 100 anos de fundação. Ele disse que o Estádio Giulite Coutinho, adaptado para receber 12 mil pessoas, pode servir como palco da competição. "É uma coincidência que os quatro Américas se encontrem na mesma situação, que não é das melhores. E esse torneio daria o que falar", declarou. O presidente do América de Natal, Francisco Soares de Melo, também se mostrou simpático à idéia. A princípio, pensou que o torneio fosse abrangente aos mais de dez Américas em atividade no Brasil. "A proposta é bonita, mas vão entrar todos?." Melo disse não considerar depreciativo um campeonato diferenciado que reúna somente clubes da Série C do Brasileiro. E defendeu que a disputa ocorra entre o término dos Campeonatos Estaduais e o início da Série C. "Seria o momento propício. As equipes se preparariam melhor para o Brasileiro."