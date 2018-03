Américo Faria ameaça quem quer férias O supervisor de seleções da CBF, Américo Faria, deu um recado, em tom ameaçador, para quem gostaria de ter férias e, assim, ficasse de fora da convocação para a Copa das Confederações. ?Não tem essa de ficar de fora por causa de férias. Vale lembrar que a gente (comissão técnica) já deu férias para alguns jogadores na Copa América do ano passado?, disse o dirigente. Há cerca de um mês, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, deu entrevistas que gostaria de não ser chamado para a Copa das Confederações para poder descansar, já que haverá Copa do Mundo ao final da próxima temporada. ?Lembro também que a Copa acontece no período de férias dos europeus?, limitou-se a dizer Américo Faria. A Copa das Confederações será realizada entre os dias 15 e 29 de junho, na Alemanha. O Brasil estréia no dia 16 contra a Grécia, em Leipzig. Depois, pela primeira fase, os adversários serão México e Japão.