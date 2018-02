'Amigos de Messi' batem os de Ronaldinho na Argentina

Um time de amigos de Lionel Messi venceu por 1 a 0 uma equipe liderada por Ronaldinho Gaúcho num amistoso sem brilho na noite desta quarta-feira na província argentina de San Luis. Veja também: Chelsea e Milan querem aproveitar "bom preço" de Ronaldinho O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante Leandro Lázzaro, do Tigre, da Argentina. A dita "Partida de Outra Galáxia", promovida por uma empresa de telefonia celular, foi disputada no estádio Juan Gilberto Funes, em San Luis. O grande ausente da equipe vencedora foi o próprio Messi, que sofreu um estiramento na perna esquerda e por isso só deu o pontapé inicial. Os argentinos Roberto Abbondanzieri e Juan Sebastián Verón e o colombiano Frankie Oviedo jogaram por esse time. No outro lado do campo, Ronaldinho teve alguns momentos de brilho ao lado dos também brasileiros Vágner Love, Daniel Carvalho (ambos do CSKA, da Rússia), Tinga e Dedé (ambos do Borussia Dortmund). Substituído no segundo tempo, Ronaldinho disse que vai aproveitar os últimos dias de férias para "ficar no Brasil com amigos e a família antes de voltar para casa, em Barcelona".