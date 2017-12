Amigos de Teixeira descartam renúncia O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, negou nesta sexta-feira, por intermédio de amigos, que vá renunciar ao cargo. O dirigente mantém a posição de que foi injustiçado pela CPI e que será inocentado pela Justiça. Segundo seus interlocutores, há apenas um motivo capaz de convencer o dirigente a interromper seu mandato na confederação: seria o convencimento de que as denúncias da CPI abalaram seu prestígio junto aos cartolas da Fifa. A avaliação será feita em janeiro, quando ele se encontrará com os dirigentes internacionais na reunião de renovação do Conselho Executivo da entidade. Ricardo Teixeira também negou que o ministro Carlos Melles tenha lhe sugerido renunciar, no encontro que tiveram em Brasília, na semana passada. A conversa teria girado em torno de assuntos triviais de futebol, segundo seus amigos. Para o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), o ato de renunciar é "unilateral" e, não depende, portanto, da sugestão de terceiros. Na sua avaliação, Teixeira deveria ter renunciado há mais tempo, logo que seus delitos na administração da CBF foram revelados pela CPI.