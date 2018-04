Amigos de torcedor morto manifestam revolta em Roma

Amigos e conhecidos de Gabriele Sandri, morto acidentalmente por policiais durante uma briga de torcedores da Lazio e da Juventus no último domingo, reuniram-se na manhã desta segunda-feira em Roma, diante da loja na qual Sandri trabalhava com o pai. Veja também Autoridades na Itália discutem violência de torcedores Maços de flores continuam a ser depositados na porta da loja, junto a uma foto do jovem publicada por um jornal. Todos os presentes dizem ter sido "uma morte absurda". "Como pode ter sido assassinado desse modo um rapaz tão jovem? É preciso descobrir a verdade", afirmam residentes do bairro. "Lembro de Gabriele desde que era pequeno. Um grande trabalhador como é também seu pai. É uma morte absurda", disse um lojista da mesma rua em que Sandri trabalhava. "Gabriele era um garoto excepcional. Esperamos que de lá de cima nos proteja e nos ajude a viver. Morrer assim aos 28 anos, por culpa de um tiro...", disse um torcedor do Lazio, que foi ao local para deixar uma lembrança.