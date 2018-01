Amigos enaltecem caráter de Mauro Há uma unânimidade entre os jogadores que conviveram com Mauro na sua época de jogador: a mesma elegância, classe e categoria demonstrada ao fazer um lançamento, sair jogando, numa dividida ou quando cebeceava, Mauro tinha fora dos campos. Nesta quarta-feira, ex-atletas que conviveram com ele no Santos, no São Paulo e na Seleção Brasileira lembraram passagens envolvendo o zagueiro que levantou a Taça Jules Rimet em Santiago do Chile, em 1962, como capitão da seleção campeã do mundo. ?É uma perda muito grande para o futebol brasileiro, ele tinha um excelente caráter. Conquistamos juntos duas Copas do Mundo e dois Mundiais Interclubes pelo Santos?, afirmou Zito. Os mais jovens tinham em Mauro um ponto de segurança, como o ex-ponta esquerda Edu, do Santos. ?Ele foi como um pai para mim. Quando comecei Mauro já era um jogador maduro, desenvolvemos uma profunda amizade. Era uma pessoa muito boa, mas já estava sofrendo há algum tempo. Que Deus o tenha, ele merece um bom descanso.? Outro ex-santista que tinha em Mauro seu orientador profissional e pessoal é Lima, o ?coringa? do Santos. ?Tinha 19 anos quando cheguei ao clube, enquanto ele já era experiente. Recebia regularmente suas orientações, posso dizer que me ajudou muito.? Lima destaca ainda sua educação: ?Acho que nunca ouvi um palavrão do Mauro. Duvido que alguém tenha algo de ruim para falar dele.? Mengálvio, ex-meia-direita do Santos, é mais um dos que recebiam instruções de Mauro. ?Ele já tinha cerca de 30 anos eu estava começando, mesmo assim jogamos juntos por bom tempo, quase 10 anos. Só tivemos alegrias juntos. Perdi um amigo.? Para o ?Canhão da Vila?, Pepe, outro da era Pelé e Coutinho, ?Mauro foi jogador muito importante nas conquistas do Santos.? Disse mais: ?Uma pessoa finíssima, dentro e fora do campo.? Mauro formou zaga com o lateral-direito Nilton de Sordi, no São Paulo. A notícia o surpreendeu: ?Eu estava assistindo à televisão e anunciaram que um campeão do mundo havia falecido, pensei que estavam falando do Dida. Levei um choque ao saber que era o Mauro. Conversávamos por telefone a cada quinze dias.? Os dois passaram nada menos de nove anos no São Paulo. ?Nos tornamos amigos fora do campo. Mauro tinha um estilo muito próprio, de grande qualidade técnica, do tipo que não existe mais.? Outro ex-são paulino da época de Mauro, o ex-centroavante Gino Orlandi, não quis comentar a perda do amigo, ?de tão atingido pela sua perda?, segundo a assessoria do clube. Orlandi trabalha na administração do estádio do Morumbi. Djalma Santos, tido como um dos maiores lateriais direitos do futebol brasileiro, lembrou um fato vivido com Mauro, como exemplo de sua liderança: ?Em 1962, ele conversou com o Aymoré (técnico da seleção) antes da Copa e pediu um lugar no time, disse que estava muito bem. Depois dessa conversa, o Aymoré veio falar com o grupo e falou que o Mauro seria o seu titular porque sua moral estava muito alta.?