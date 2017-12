Amistoso Brasil x Colômbia terá preliminar com Zico e outros ex-jogadores

A CBF anunciou nesta quarta-feira que o "Jogo da Amizade" entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, terá uma preliminar com ex-jogadores e artistas. Antes do amistoso no Engenhão, marcado para as 21h45, acontecerá uma partida festiva com direito à participação de Zico, nome já confirmado para o evento.

Trata-se de uma ação para atrair mais público ao estádio e dar à Chapecoense a festa que ela merece nesta homenagem. O amistoso colocará frente a frente os países que se uniram na tragédia aérea do clube catarinense no fim do ano passado e terá a renda revertida para às famílias das vítimas do acidente.

De acordo com comunicado divulgado pela CBF, 25 nomes já estão confirmados para esta preliminar festiva. Além de Zico, Mauro Galvão, Washington e Gonçalves são os ex-jogadores que estarão em campo. Outro esportista, o lutador José Aldo também jogará. O elenco ainda conta com nomes da música e da tevê, como os cantores Diogo Nogueira, Toni Garrido e Nego do Borel, os atores Caio Castro, Eduardo Moscovis e Eri Johnson e o apresentador Otaviano Costa.

Os ingressos para a partida continuam à venda pela internet, nas sedes do Botafogo, em Caio Martins, do Fluminense, em Laranjeiras, do Flamengo, na Gávea, e do Vasco, em São Januário. Quem não puder ir ao amistoso e quiser ajudar pode adquirir o "ingresso solidário", com valores de R$ 50, R$ 100, R$ 200 ou R$ 500 que irão direto para as famílias das vítimas.