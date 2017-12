Amistoso com Panamá torna-se inútil Há ingressos a R$ 80 para o estranho amistoso entre Brasil e Panamá, amanhã, às 15h15, no Estádio Joaquim Américo. Mas o custo para a seleção pode ser bem mais caro se o time não golear o fraco adversário da América Central, com quem jogou apenas uma vez, em 1952, e venceu por 5 a 0. A partida perdeu todo o sentido com a ausência de Rivaldo, Lúcio, Elber e Júnior, não-liberados por seus clubes. O técnico Luiz Felipe Scolari aprovou a realização do jogo para treinar a equipe titular. Como será obrigado a fazer várias mudanças, não há nada que justifique o confronto. Leia mais no Estadão