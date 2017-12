Amistoso de 1996 cria confusão sobre 100.º jogo de Ronaldo A marca de 100 jogos de Ronaldo pela seleção brasileira principal, comemorada pela CBF na partida desta terça-feira contra a Croácia, inclui uma partida amistosa disputada contra a Polônia, em 1996, na fase final de preparação para a Olimpíada de Atlanta, que algumas fontes - incluindo a Fifa - consideram como sendo disputada pela seleção olímpica. De fato, o time que atuou nessa partida, que o Brasil venceu por 3 a 1, no dia 26 de junho de 1996, em Vitória (ES), era formado basicamente por jogadores que, um mês e meio depois, conquistariam a medalha de bronze olímpica, após a goleada por 5 a 0 sobre Portugal. O técnico Zagallo escalou o Brasil nessa partida com: Danrlei (Dida); Zé Maria (Zé Elias), Ronaldo Guiaro (Narciso), Aldair e Roberto Carlos; Amaral, Flávio Conceição, Juninho Paulista e Rivaldo; Bebeto e Ronaldo (Marques, depois Luizão). Desses, apenas Marques não foi para Atlanta - foi cortado na reta final, já que apenas 18 jogadores podiam ser inscritos. Bebeto (2) e Narciso marcaram os gols do Brasil na partida. A seleção disputaria ainda mais dois amistosos antes da desastrosa estréia em Atlanta, quando o Brasil perdeu para o Japão por 1 a 0: goleou a Dinamarca por 5 a 1, no dia 10 de julho, em Florianópolis, e bateu a seleção da Fifa por 2 a 1, quatro dias depois, em Nova York. No livro Seleção Brasileira - 1914-2006, recém-lançado pelos jornalistas Antonio Carlos Napoleão e Roberto Assaf, e considerado como oficial pela CBF, os jogos contra Dinamarca e seleção da Fifa constam das estatísticas da seleção olímpica. Já a partida diante da Polônia entra como jogo da seleção principal, com a observação destacada abaixo da ficha técnica: "A CBF considera esta partida como oficial da Seleção Principal em suas estatísticas". A Fifa, porém, não registra essa partida em suas estatísticas. Para a entidade máxima do futebol, aliás, Ronaldo faz nesta terça-feira seu jogo de número 93 pela seleção principal. Isso porque a Fifa não computa jogos contra clubes e combinados, e seis das partidas disputadas por Ronaldo foram assim - a última delas, a goleada por 4 a 0 sobre o Lucerna, há duas semanas, na Basiléia, na Suíça.