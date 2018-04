Amistoso definirá cortes no Palmeiras O técnico Vanderlei Luxemburgo começa a definir neste domingo o grupo de jogadores que terá à disposição em 2002. Dos 33 atletas que estão na pré-temporada do Palmeiras em Águas de Lindóia, 10 devem ser dispensados. A intenção do treinador é trabalhar com, no máximo, 25. Para isso, a diretoria programou duas partidas amistosas. A primeira acontece amanhã, às 16 horas, em Pedreira, contra o Mogi Mirim. O jogo vai ser transmitido pela TV Record. Com o dinheiro recebido da emissora pela transmissão do amistoso, o Palmeiras custeou os gastos da pré-temporada no interior paulista. Na quarta-feira, o adversário palmeirense será o União São João, desta vez em Jacutinga. No mesmo dia, a delegação volta para São Paulo, onde irá encerrar a preparação para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, no Palestra Itália, frente o Flamengo. Os dirigentes palmeirenses ainda buscam reforços para o time. Pelo menos, mais dois atletas devem ser contratados. A negociação do meia Alex com o Parma só deve ser decidida no dia 22. Já o atacante Euller interessa, desde que aceite um salário inferior ao estabelecido em seu contrato com o Vasco. Para a defesa, o nome mais cotado é o de Edu Dracena, do Guarani.