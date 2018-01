Amistoso dirá se Ronaldo está pronto Não será em nenhum grande palco do futebol, mas na pequena cidade de Lecco, no Norte da Itália, o retorno de Ronaldinho ao futebol depois de 15 meses e meio. Está certo que na semana passada ele jogou 21 minutos num jogo-treino contra o Bormiese, mas uma partida contra um time amador que apanhou de 17 a 0 não serve como parâmetro para mostrar se o "Fenômeno" está pronto para suportar jogos oficiais. Seu primeiro grande teste será hoje, quando a Inter fará um amistoso contra o Watford, time da Segunda Divisão inglesa que é dirigido pelo técnico italiano Gianluca Vialli. A ESPN/Internacional mostrará o jogo às 16 horas. Leia mais no Jornal da Tarde