Amistoso do Fluminense acaba em confusão Com dois gols do atacante Romário, o Fluminense venceu o amistoso com a seleção de Cuba, por 3 a 2, nesta quinta-feira, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio. A partida, no entanto, não terminou bem. Inconformado com os erros de arbitragem a favor do clube carioca, o técnico cubano Miguel Company tomou uma decisão inesperada: tirou o seu time de campo. O protesto ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, após Romário ter feito o terceiro gol do Fluminense, em situação irregular - estava impedido. Na quarta-feira, a seleção cubana havia derrotado o time reserva do Fluminense, por 1 a 0, no mesmo local. Em busca de vaga na Copa do Mundo de 2006, que será realizada na Alemanha, a seleção de Cuba fará amistosos no País visando ao confronto com a Costa Rica, dia 12 de junho, em Havana, pelas Eliminatórias da Concacaf - são três vagas para 33 países das Américas do Norte e Central. Apesar de seu desempenho ter surpreendido o técnico Ricardo Gomes, Romário não vai ser escalado no jogo com o Criciúma, sábado, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Vamos ver como ele está amanhã, mas minha idéia é só utilizá-lo na partida contra o Guarani", afirmou o treinador.