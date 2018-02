Amistoso do time Sub-20 é cancelado A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou neste domingo, através de seu supervisor de seleções, Américo Faria, que o amistoso que a seleção brasileira sub-20 faria contra o Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes, foi cancelado. O jogo aconteceria no próximo dia 20, logo após a participação brasileira no Torneio da Malásia. O possível confronto bélico entre Estados Unidos e Iraque foi o motivador da decisão da CBF. Faria comunicou ainda que após a participação da seleção no Torneio da Malásia, de 13 a 16 deste mês, a delegação brasileira retorna ao país.