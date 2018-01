Amistoso entre Brasil e Inglaterra em Wembley é confirmado O Brasil enfrentará a Inglaterra, em um amistoso marcado para o dia 1.º de junho, em Wembley, na primeira partida entre seleções realizada no reconstruído estádio de Londres, segundo confirmou nesta quarta-feira a CBF. Na última partida entre as duas equipes no antigo no antigo Wembley, disputada em 27 de maio de 2000, Brasil e Inglaterra empataram 1 a 1, com gols de Michal Owen e França, diante de um público de 73.956 espectadores. Cinco meses depois, em outubro de 2000, a Alemanha venceu a Inglaterra por 1 a 0, na última partida disputada no estádio londrino antes de sua demolição. O novo estádio de Wembley foi inaugurado no mês passado, com um amistoso entre as seleções sub-21 de Inglaterra e Itália, e que serviu para testar o funcionamento do estádio. Antes da partida entre Inglaterra e Brasil, o estádio sediará a final da Copa da Inglaterra. Após uma milionária remodelação que se prolongou por mais de seis anos, o novo estádio de Wembley tem agora capacidade para 90 mil espectadores. "Estamos felizes de anunciar que o Brasil será a primeira equipe a enfrentar a Inglaterra no novo estádio de Wembley", disse o diretor-executivo da Federação Inglesa, Brian Barwick. "O novo estádio é um fantástico campo de futebol, e tenho certeza de que nele ocorrerão muitos momentos memoráveis para os torcedores ingleses ao longo dos próximos anos", concluiu.