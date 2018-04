Amistoso entre Náutico e Sporting abre Arena Pernambuco

RECIFE - Um amistoso entre o Náutico e o Sporting, no próximo dia 22 de maio, será o primeiro jogo de futebol profissional da Arena Pernambuco. O acordo entre o time português e o consórcio responsável pela operação do estádio foi assinado nesta quinta-feira, em Lisboa. O Náutico foi escolhido por ter contrato para mandar seus jogos no local a partir de julho e o Sporting por ser considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu.

A partida será um dos eventos-testes no local para a Copa das Confederações e serão colocados à venda cerca de 30 mil ingressos. A capacidade da arena é para 46 mil pessoas. O primeiro evento-teste da arena será um jogo festivo entre equipes formadas por operários da obra, dia 20 de maio, para um público estimado em 15 mil pessoas.

Faz 32 anos que o Sporting não joga no Brasil. Em Pernambuco, esteve pela última vez em 1852, quando participou de um torneio com Sport Recife e Santa Cruz. “É um grande orgulho jogar na inauguração do novo estádio pernambucano. É a primeira vez que o Sporting vai jogar com o Náutico e vai ser uma grande festa do futebol” disse o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Nesta partida, o Comitê Organizador Local (COL) irá avaliar áreas operacionais antes de o estádio ser entregue para à Fifa, no dia 24 de maio. A arena receberá três jogos da Copa das Confederações e cinco do Mundial de 2014.

O estádio, para 46 mil torcedores, possui 80% dos assentos cobertos. São 4.700 vagas de estacionamento, dois telões de LED e áreas VIP. Tem quatro vestiário para jogadores, além de sala para o técnico, vestiários para gandulas, juízes e até mascote.