Amistoso entre seleção brasileira de 2002 e time checheno terá entrada grátis

MOSCOU - O amistoso entre a seleção brasileira de 2002 e o time Terek Grozny, da Chechênia, que será realizado no dia 8 de março na Rússia, terá entrada gratuita, anunciou nesta terça-feira o Ministério de Esporte e Turismo local.

"As entradas serão gratuitas, porque não há nenhum componente comercial neste evento. Queremos dar um presente aos torcedores e ao futebol da Chechênia antes do início da temporada", ressaltou o ministro de Esportes checheno, Haidar Alkhanov.

Segundo o ministro, "este encontro beneficiará o desenvolvimento do futebol e fará propaganda desta modalidade esportiva na República da Chechênia".

"Mostraremos às pessoas como jogam os grandes professores", afirmou Alkhanov em declarações à agência RIA Novosti.

De acordo com Alkhanov, a seleção utilizará apenas jogadores que fizeram parte da campanha do título mundial de 2002. O Terek, cujo técnico é o ex-atacante holandês Ruud Gullit, terá como capitão o presidente do clube e também do governo checheno, Ramzan Kadyrov.

Alkhanov disse ainda que, "se tudo ocorrer como previsto, os habitantes da Chechênia poderão ver em campo astros como Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho".

O titular da pasta falou também sobre a mudança do dia do amistoso, que inicialmente seria realizado no dia 10 e agora foi mudado para o dia 8.

"No dia 10 não teríamos todos os jogadores previstos, mas o dia 8 de março seria uma data boa para todos", explicou.