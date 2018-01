Amistoso Iraque x Vietnã é cancelado A partida entre as seleções do Iraque e do Vietnã, classificatória para os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, foi definitivamente cancelada pela Confederação Asiática de Futebol. O jogo deveria ter sido disputado em Bagdá, dia 5 de abril, mas foi adiado em virtude da invasão do país.