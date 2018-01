Amistosos: Espanha vence, Alemanha cai Em dia de jogos eliminatórios para a Copa por todo o mundo, Espanha e Alemanha aproveitaram para fazer amistosos. A primeira recebeu o Canadá em Santander e venceu por 2 a 1, com gols de Tamudo e Morientes. Grande descontou. Já a Alemanha foi a Bratislava enfrentar a Eslováquia e se deu mal: perdeu por 2 a 0, com dois gols de Karhan. A Alemanha já está garantida no próximo Mundial por ser país-sede. A Espanha é a segunda colocada do Grupo 7 das Eliminatórias da Europa com 13 pontos, dois a menos que Sérvia e Montenegro, que assumiu a liderança neste sábado ao vencer a Lituânia por 2 a 0.