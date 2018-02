Amistosos pelo mundo reúnem seleções da Copa A cem dias do início da Copa da Alemanha, 27 das 32 seleções classificadas entram em campo nesta quarta-feira para uma super-rodada de amistosos pelo mundo. Será um dos últimos testes antes de começar a disputa do Mundial, no dia 9 de junho. Das classificadas para a Copa, 3 seleções já jogaram nesta terça-feira. Trinidad & Tobago venceu a Islândia em Londres, por 2 a 0. A Ucrânia empatou fora de casa com Azerbaijão por 0 a 0. E o Japão, terceiro adversário do Brasil no Mundial, empatou com a Bósnia por 2 a 2 em Dortmund, na Alemanha. Por outro lado, apenas a Austrália, outra adversária do Brasil na primeira fase da Copa , e Togo não vão aproveitar a data reservada pela Fifa para amistosos de seleções ? será a última chance antes do Mundial da Alemanha. Os confrontos - Assim, Brasil e Rússia se enfrentam em Moscou, mas o destaque do dia é o clássico entre os tricampões Alemanha e Itália, em Florença. O técnico Marcelo Lippi não poderá contar com o capitão Totti, que se recupera de uma fratura no tornozelo. Del Piero, que pretende disputar sua terceira Copa, fica com a vaga no meio-de-campo. Luca Toni e Alberto Gilardino formarão a dupla de ataque. Pela Alemanha, Jürgen Klinsmann escala a dupla de zaga com Robert Huth e Per Mertesacker, após o seu desentendimento com Christian Woerns. Phili Lahm volta à lateral-esquerda. E no ataque, Klose terá como companheiro de setor Asamoa, pois Kevin Kuranyi ficou fora desta convocação. Na Basiléia, a Argentina enfrenta a Croácia, primeiro adversário da seleção brasileira na Copa. A única dúvida do técnico José Pekerman para escalar a equipe foi resolvida após o treino desta terça-feira. O meia Riquelme, que reclama de dores nas costas, está escalado. ?O que tenho não é nada grave?, afirmou o jogador do Villarreal. A Inglaterra, uma das favoritas ao título mundial, recebe em Liverpool o Uruguai, que ficou fora da Copa. Mas a seleção inglesa terá dois desfalques importantes: o meia Fank Lampard e o atacante Michael Owen, ambos contundidos. Em Valladolid, o brasileiro naturalizado Marcos Senna será titular da Espanha contra a Costa do Marfim, que recentemente conquistou o vice-campeonato da Copa da África e vai estrear em Mundiais na Alemanha. Em Amsterdã, outro duelo entre duas seleções que vão à Copa. A Holanda enfrenta o Equador. Já em Saint-Denis, a França recebe a Eslováquia na volta de Fabian Barthez, goleiro campeão da Copa de 1998, ao time titular. E em Dusseldorf, na Alemanha, um duelo de técnicos brasileiros que vão ao Mundial. Felipão comanda Portugal contra a Arábia Saudita, de Marcos Paquetá. Confira os amistosos desta quarta-feira: Rússia x Brasil Irã x Costa Rica Coréia x Angola Senegal x Noruega Tunísia x Sérvia e Montenegro Israel x Dinamarca Turquia x República Checa Polônia x Estados Unidos Argentina x Croácia Luxemburgo x Bélgica Irlanda x Suécia Holanda x Equador Áustria x Canadá Portugal x Arábia Saudita Escócia x Suíça Itália x Alemanha País de Gales x Paraguai França x Eslováquia Espanha x Costa do Marfim Inglaterra x Uruguai México x Gana