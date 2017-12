Amistosos reúnem 52 seleções amanhã Grande parte do mundo estará respirando futebol nesta quarta-feira. São 26 amistosos internacionais movimentando países que, ou se preparam para as Eliminatórias da América do Sul, com início marcado para setembro, ou já estão disputando as Eliminatórias da Eurocopa, ou ainda esperam 2004 para a realização da Copa Africana de Nações e da Copa Asiática de Nações. Da América do Sul, apenas Brasil e Bolívia não vão utilizar essa data da Fifa. O técnico Carlos Alberto Parreira e seu auxiliar Zagallo estão em Nova York para analisar a Colômbia de Francisco Maturana, que enfrenta a Eslováquia. Os colombianos, dia 7 de setembro, em Barranquilla, serão os primeiros adversários dos brasileiros na caminhada para o sexto título mundial. Argentina e Uruguai farão em Florença um dos clássicos do futebol mundial. A Itália foi escolhida como sede do jogo porque, por pressão dos clubes europeus, a Fifa não permite mais, até novembro de 2005, a liberação de jogadores sul-americanos que atuam em clubes europeus para amistosos que não sejam realizados na Europa. O Uruguai, ao contrário das últimas décadas, tem jogado de forma ofensiva, com três atacantes. E a Argentina, ao contrário dos últimos anos ? exceção ao Mundial 2002 ? não tem correspondido. O treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari recorreu a todas as estrelas portuguesas ? Fernando Couto, Rui Costa, Deco, Luís Figo e Pauleta ? para enfrentar o frágil Casaquistão, em Lisboa. Portugal é a sede da Eurocopa e, assim, não participa das Eliminatórias. A Alemanha, vice-campeã mundial, não terá o craque Ballack contra a Itália, em Stuttgart. Os italianos recebem Gales dia 6 de setembro, num jogo-chave pelas Eliminatórias da Eurocopa. Nesta quarta, em Belgrado, os galeses enfrentam Sérvia e Montenegro, em jogo atrasado das Eliminatórias. Na Inglaterra, volta David Beckham, agora no Real Madrid, para enfrentar a Croácia. Os croatas se preparam para pegar a Bélgica, dia 10. Nesta quarta, os belgas enfrentam os holandeses.