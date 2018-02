Amor, ex-jogador do Barcelona, sofre acidente de carro Ex-jogador do Barcelona e da seleção da Espanha, o meio-campista Guillermo Amor está sob intensivo cuidado após se envolver num acidente de carro, no domingo cedo, afirmou o clube do Campeonato Espanhol. Amor, de 40 anos, passou por uma cirurgia no estômago no hospital de Verge de la Cinta de Tortosa, em Tarragona, e também teve ferimento no peito e fraturou a pélvis. O ex-jogador surgiu nas categorias de base do Barça e disputou 550 partidas entre 1988-98, o terceiro mais alto número de jogos disputados pelo clube. Ele integrou o famoso "Time dos Sonhos" de Johan Cruyff, no início da década de 1990, e ganhou uma Copa Européia, cinco títulos espanhóis e três Copas do Rei com o Barcelona. Amor também passou pela Fiorentina e pelo Villarreal. Ele venceu 37 partidas com a seleção espanhola.