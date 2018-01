Amoroso conquista imprensa alemã Amoroso só mereceu elogios da imprensa alemã. Os críticos ficaram entusiasmados com o desempenho do brasileiro, que marcou dois gols para o Borussia Dortmund, na estréia do campeonato de 2001-2002. ?Amoroso cativou logo nossos corações?, elogiou o ?Bild?, na edição desta segunda-feira. Em compensação, Alex Alves foi criticado pela atuação fraca no empate do Hertha Berlim por 0 a 0 com o St-Pauli.