Amoroso deixa escapar: "Eu sou o cara" O grande responsável pela vitória são-paulina sobre o Corinthians (por 3 a 2) mostrou nesta quarta-feira humildade e presença de espírito no vestiário vencedor. Amoroso ressaltou a força do grupo e de seus principais jogadores, como Rogério, Souza e outros. Apesar disso, deixou escapar ao fim do jogo: "Eu sou o cara." Já na coletiva, o atacante ressaltou a importância da vitória. "Soubemos superar a ausência de jogadores importantes e conquistamos um resultado que nos dá muita moral." Amoroso rejeitou o título de herói solitário do jogo e ressaltou o valor de todo o grupo. Sobre a provocação em cima dos jogadores corintianos, Amoroso disse que só fez o torcedor vir ao estádio. "Não quis desrespeitar a torcida ou os jogadores do Corinthians quando falei do quadrado mágico. O Corinthians tem bons jogadores e é uma boa equipe. Mas o São Paulo é uma equipe grande e não merecia estar nessa posição", concluiu. Ao falar sobre uma possível convocação para a seleção, após a atuação desta quarta, Amoroso disse que é difícil entrar no "Pentágono Mágico", que só pensa no São Paulo e no Brasileiro, mas finalizou: "Vou vontinuar trabalhando, quem sabe pinta alguma coisa." O capitão Rogério Ceni reconheceu o valor decisivo Amoroso na partida. "Ele foi o melhor do jogo. Merecia sair de campo com esse nome todo". Sobre o jogo, afirmou: "Foi um clássico digno de 46 mil pessoas." Vitória para Autuori - Ainda no vestiário, Souza, considerado por Amoroso um dos melhores da partida, oferecia a vitória ao técnico Paulo Autuori. "A maior motivação para nós jogadores foi o professor Autuori. Eu dedico esta vitória a ele", concluiu eufórico o jogador, que nesta quarta atuou mais pelo meio, com Hernanes jogando pela lateral-direita. Por sua vez, o técnico Paulo Autuori não se sensibilizou com a declaração de Souza. ?Eu me esquivo desta vitória e a ofereço para a torcida. Eu não ganho nada, faço parte de um grupo?, atestou o treinador, que negou qualquer pressão da diretoria do São Paulo sobre seu cargo.