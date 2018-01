Amoroso desfalca o São Paulo na quarta Não foi um dia de boas notícias para o São Paulo: Amoroso está fora do jogo de quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, ele sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda durante a vitória sobre o Vasco, no domingo. O zagueiro Fabão, com um inflamação na região do osso calcâneo, está com dificuldades para pisar no chão e também será desfalque do São Paulo - por tempo indeterminado. O atacante Diego Tardelli e o zagueiro Flávio são os favoritos para assumir as vagas abertas no time titular, pois Alex, substituto natural de Fabão, torceu o tornozelo no treino desta segunda-feira e será avaliado pelos médicos apenas nesta terça, o que dificulta sua escalação para enfrentar o Cruzeiro. No banco - Diego Tardelli não criticou diretamente o técnico Paulo Autuori e a diretoria são-paulina, nem quis reclamar de algum companheiro, mas não conseguiu esconder que está um pouco magoado por ter sido ?esquecido? na reserva após a contratação de Christian. ?Isso é normal no futebol. O que vem de fora costuma ser mais valorizado do que o que já está ali no time?, lamentou o atacante nesta segunda-feira. O jogador admite que até teve oportunidades na equipe titular no segundo semestre, mas não a seqüência de jogos que seria ideal para embalar e repetir a boa atuação do começo do ano. ?No Paulista estava bem confiante e tive uma seqüência de jogos. Depois meu rendimento caiu um pouco, fui para a seleção (Sub-20) e quando voltei perdi a vaga?, lembrou Diego Tardelli. ? Acho que faltou um pouco de sorte e um pouco de oportunidade também.?