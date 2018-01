Amoroso diz estar preparado para tudo Guerra na Argentina? Clima hostil, brigas, recepção pouco amistosa? Racismo? Violência em campo? Nada parece tirar o otimismo do sorridente atacante Amoroso. Em sua primeira visita a Buenos Aires, nesta quarta-feira, no duelo contra o River Plate, pelas semifinais da Copa Libertadores, o jogador do São Paulo se diz preparado para tudo, ironiza o tratamento ruim que possa receber dos torcedores vizinhos e garante trazer a classificação para a final nas malas. ?Já enfrentei muita coisa no futebol, estou acostumado e preparado para o que der e vier?, garante Amoroso, emendando não acreditar em guerra no duelo do Monumental de Nuñez. Mas se estiver enganado? ?Dentro de campo são 11 contra 11.? Com sua vivência na Europa, onde jogou por quase 10 anos, Amoroso dá a receita para driblar os fatos extra-campo. Sua recomendação é fingir não estar acontecendo nada. O sorriso e a alegria durante a partida viram armas para deixar ainda mais irritado os rivais. O atacante adverte que em todos os lugares do mundo as provocações no futebol são inevitáveis. Está acostumado a ser xingado, provocado e a levar tapa, coisas que devem acontecer com intensidade bem maior nesta quarta-feira. ?Se me derem tapas ou cusparadas, com certeza vai ser pênalti, pois estarei dentro da área?, brinca. E nem atos racistas o deixam preocupado. ?Na Europa, imitam o som de macaco o tempo todo, eu nem ligo?, adverte. ?E se jogarem banana, eu como. Será bom, não me dará cãibras.? O técnico Paulo Autuori designou função particular a Amoroso. O atacante será o responsável por armar todos os contra-ataques do São Paulo. Ficará à frente da defesa, livre. O goleiro Rogério Ceni está incumbido de jogar a bola, rapidamente, nos pés do atacante. ?Com minha velocidade, posso ficar sozinho contra um marcador e aí...?, vibra.