Amoroso diz que não pretende deixar o Corinthians Uma dia após o Portal Estadão ter publicado que Amoroso desdenhou o Corinthians nos bastidores da Rede Bandeirantes, o jogador divulgou nota oficial para se defender. ?Não vejo a hora de sair de lá. Não dá para ser feliz no Corinthians?, havia dito o jogador nos bastidores da emissora. Nesta sexta-feira, disse estar descontente é com as notícias de que estaria deixando o clube. ?Diferente de muitos outros, eu permaneço no Corinthians e jamais pensei em sair. No fim do ano, num momento de dificuldade do time dentro do Brasileiro, eu resolvi bancar minha permanência mesmo com muitas sondagens e propostas de outros clubes. Tinha uma dívida de gratidão com o Corinthians e queria ficar, como aconteceu?, diz o primeiro trecho da longa nota oficial. Depois, alega estar indignado com a publicação do Portal Estadão. ?Não falei nada disso, porque estaria louco de querer me martirizar em estar num lugar de trabalho onde abomino as pessoas. Isto é maldade e não dei esta liberdade?, reclamou, para depois fazer juras de amor ao Corinthians. ?Se o Palmeiras quiser me contratar, deve falar comigo e com meu procurador depois do dia 29 de agosto. Agora, estou no Corinthians, sou jogador do Corinthians e pretendo ficar, porque sou digno e responsável pelos meus atos. Acho que ainda tenho muito a dar ao clube.? Dirigentes corintianos não quiseram tumultuar ainda mais o ambiente e acreditaram na palavra do jogador. ?O Edvar Simões [diretor de Futebol] garantiu que ele não falou, por isso não temos de falar com ele, está tudo bem?, disse Renato Duprat, intermediário da relação do clube com a MSI, colocando panos quentes.