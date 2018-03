Amoroso diz ter sido procurado pelo Bota Depois de contratar o atacante Luizão, a diretoria do Botafogo segue em busca de um jogador de meio-de-campo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Djalminha foi um nome comentando em General Severiano, bem como o de Rivaldo. Este último, porém, parece estar mais próximo do Flamengo. Nesta quinta-feira surgiu mais um nome na lista do Botafogo. É o de Amoroso, que está se recuperando de cirurgia no joelho direito e tem contrato até 2005 com o Borussia Dortmund, da Alemanha. Apesar do presidente do clube, Bebeto de Freitas, negar o fato, o próprio atleta confirmou que foi procurado pelo dirigente. "Conversei com o Bebeto antes da contratação do Luizão. Não falamos sobre salário e passei para ele a minha situação. É um momento difícil para retornar ao Brasil. E minha família prefere continuar na Europa", afirmou Amoroso.