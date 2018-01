Amoroso é o novo reforço São Paulo O meia-atacante Amoroso é o reforço de última hora que o São Paulo está trazendo para as semifinais da Copa Libertadores. O jogador de 31 anos, revelado pelo Guarani e que defendeu o Málaga, no último Campeonato Espanhol, deve assinar contrato e ser apresentado domingo, antes do jogo contra o Botafogo, no Morumbi, ou na segunda-feira - último dia para a inscrição de novos jogadores no torneio continental. Por estar em boas condições físicas - e principalmente pela falta de jogadores da posição no elenco - Amoroso pode estrear no primeiro duelo contra o River Plate, dia 22, no Morumbi. "Ainda tenho esperança de que um reforço chegue até segunda-feira", disse o técnico Paulo Autuori, após o treino de hoje à tarde. "Trazer um jogador que esteja fora do Brasil, agora, é complicado, mas pode ser um brasileiro que atuou fora do País", completou o treinador. Os dirigentes, que tinham pouca esperança de trazer reforços, trabalharam até hoje à noite para encaminhar a documentação de Amoroso à Confederação Sul-americana de Futebol. A maior dificuldade da diretoria era encontrar um nome que se adequasse ao padrão financeiro do clube - não há como concorrer com propostas de clubes europeus - e às características pedidas por Autuori - parecidas com as do lesionado Grafite, que só volta ao futebol em 2006. Como Amoroso está sem time, a oportunidade de jogar a Libertadores vem em boa hora para ambas partes.