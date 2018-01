Amoroso é principal novidade do Grêmio contra o São Paulo A estréia de Amoroso será a principal arma do Grêmio no jogo desta quarta-feira contra o São Paulo, clube que o atacante defendeu em 2005, na ida das oitavas da Libertadores. Com a camisa do tricolor paulista, Amoroso foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, sendo peça fundamental no esquema do técnico Paulo Autuori, à frente do São Paulo à época. Mano Menezes, treinador do Grêmio, confirmou nesta segunda-feira a decisão de colocar o novo reforço contra seus ex-companheiros, mas não adiantou quem sairá: Tuta ou Carlos Eduardo. Tuta marcou o gol que garantiu o empate em 3 a 3 com o Juventude na ida da final do Campeonato Gaúcho, disputada no domingo no Alfredo Jaconi, mas Carlos Alberto fez os dois primeiros. "Minha idéia é utilizar Amoroso desde o início", disse Mano ao falar da partida. "Vamos ver com calma o que cada jogador pode dar pela equipe. Carlos Eduardo teve uma grande atuação, mas não vou antecipar nada", acrescentou o treinador. Além de Amoroso, foram inscritos nas oitavas-de-final o meia paraguaio Diego Gavilán e Kelly, também jogador de meio-campo. O confronto entre São Paulo e Grêmio, dois times de tradição na Copa Libertadores, é um dos destaques das oitavas-de-final da competição. O Tricolor paulista recebe os gaúchos no Morumbi, em um confronto que promete muito equilíbrio. O duelo reunirá nada menos que cinco títulos da Libertadores. São três do São Paulo - 1992, 1993 e 2005 - e dois do Grêmio, nos anos de 1983 e 1995. A curiosidade do sistema de cruzamentos nesta competição permite que o time paulista, segundo do grupo 2 e finalista ano passado, fechasse a fase anterior com melhor campanha (11 pontos) que o gaúcho, primeiro do grupo 3 com dez.