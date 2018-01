Amoroso estréia quarta no São Paulo Amoroso está liberado - e pronto - para enfrentar o River Plate na quarta-feira à noite, no Morumbi, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores da América. Nesta segunda, no início da tarde, a situação do atacante já havia sido regularizada pelo São Paulo junto à CBF e à Conmebol. Para evitar qualquer atraso que pudesse colocar em risco a inscrição de Amoroso na vaga de Grafite, a diretoria do clube enviou um representante à Espanha para acompanhar pessoalmente os trâmites burocráticos. No início da tarde, a Federação Espanhola enviou o fax que o São Paulo tanto aguardava para regularizar a situação do atleta. Agora, a torcida são-paulina só espera que a dupla Amoroso e Luizão, que despontou no Guarani em 1994, faça o mesmo sucesso com a camisa do São Paulo, 11 anos depois. Uma parceria que, se der certo, vai durar pouco, já que Luizão deixará o clube assim que a Libertadores acabar. "Por muitas vezes estivemos perto de nos reencontrar e nunca deu certo. Só agora, em uma reta final de Libertadores, estamos juntos novamente e tendo a oportunidade de conquistar o tricampeonato e entrar para a história de um clube como o São Paulo", comemorou Luizão. Ele só fez um pedido ao estreante Amoroso. "Já falei: antes, ele botava a bola na frente, agora, tem de vir no meu pé. A velocidade não é a mesma, né?", brincou Luizão. Amoroso e Luizão nem deverão sofrer com o problema da falta de entrosamento. Afinal, eles se conhecem desde as categorias de base do Guarani. Foram cinco anos jogando juntos e depois, quando cada um seguiu o seu caminho, as famílias continuaram amigas. "Ele já até me escalou no time dele no rachão", contou o estreante, contratado na última sexta-feira pelo São Paulo. "Acho que tenho 70% de condições. Só fiquei parado duas semanas. Se eu cansar, tenho de me virar e encontrar energias para agüentar o jogo inteiro", avisou Amoroso, que disputou o último Campeonato Espanhol pelo Malaga.