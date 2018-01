Amoroso fará tratamento em Campinas Quando chegar a Campinas, na quarta-feira, o atacante Amoroso vai iniciar imediatamente o trabalho de recuperação do joelho direito. O brasileiro do Borussia Dortmund, da Alemanha, vem ao Brasil para fazer o tratamento com o fisioterapeuta Nivaldo Baldo, seu antigo conhecido. "Como tenho que ficar sem jogar, vou aproveitar para ficar ao lado da minha família em Campinas", afirmou Amoros, de 29 anos, nove deles vividos na Europa - jogou na Udinese e Parma, ambos na Itália, e no Borussia, na Alemanha. Há pouco mais de um mês, ele recebeu duas pancadas no joelho direito. Tentou a recuperação no próprio clube, mas voltou a sentir fortes dores na região. Foi quando pediu à direção do Borussia para se tratar com o Nivaldo Baldo, que já o acompanhou em outros contusões, inclusive a grave lesão de ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo. "Desta vez, a lesão é em outro joelho", confirmou o fisioterapeuta, que fará um exame de ressonância magnética no local para constatar exatamente o grau da contusão. A previsão inicial do médico Markos Braun, do Borussia, é de oito a doze semanas de fisioterapia, o que evitaria uma nova cirurgia e o afastamento por mais tempo do jogador no Campeonato Alemão. "Com nosso acompanhamento e com o apoio da família, com certeza ele voltará a jogar bem antes do que este tempo", prevê Nivaldo Baldo.