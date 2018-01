Amoroso fora dos gramados por 2 meses O atacante Amoroso mais uma vez vive um drama que parece não dar trégua em sua carreira profissional. O jogador do Borussia Dortmund sofreu uma entorse no ligamento do joelho direito e vai ficar fora do Campeonato Alemão por dois meses, informou nesta sexta-feira o departamento médico do clube. O brasileiro já marcou quatro gols nesse início de temporada.